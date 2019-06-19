Минобороны решило изменить правила присвоения звания старшего лейтенанта

Министерство обороны России рассчитывает изменить правила присвоения воинского звания «старший лейтенант». Соответствующие необходимые нормативно-правовые акты будут разработаны до конца года, сообщает газета «Известия» со ссылкой на оборонное ведомство.

На сегодняшний день выпускники гражданских вузов ждут три года, чтобы получить звание, а военных училищ — два года. Между лейтенантом и старшим лейтенантом существенной разницы нет, однако второе звание считается более почетным, отмечает издание.

Согласно новым правилам, выпускники военных училищ и гражданских вузов будут получать очередное воинское звание через два года службы.

В середине мая текущего года в вооруженных силах России появилась должность главного сержанта, главной задачей которого станет помощь офицерам. Как поясняли в пресс-службе Южного военного округа, нововведение призвано поднять авторитет сержантского состава и помочь укреплению дисциплины.