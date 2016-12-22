Госдума приняла закон о ликвидации военных кафедр в вузах

Госдума приняла в третьем чтении закон о совершенствовании военной подготовки в вузах, согласно которому военные кафедры при гражданских вузах ликвидируются и заменяются на военно-учебные центры (ВУЦ). Об этом информирует сайт нижней палаты парламента.

В начале июня стало известно, что Минобороны намерено заменить военные кафедры при гражданских вузах на ВУЦ. Правительство внесло в Госдуму соответствующий законопроект. Позднее Минобороны пояснило, что целью реформы является унификация структуры военного образования при гражданских вузах путем отказа от деления на военные кафедры и учебно-военные центры (УВЦ). При этом в ВУЦах будут обучать все три категории военнослужащих запаса: офицеров, сержантов и солдат.