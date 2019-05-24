В российской армии появилась должность главного сержанта

По словам командующего войсками Южного военного округа Александра Дворникова, задачей главных сержантов станет помощь офицерам

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В Вооруженных силах России введена новая должность — главный сержант, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа (ЮВО). Нововведение призвано поднять авторитет сержантского состава и помочь укреплению дисциплины.

«Главный сержант — это первый помощник командира подразделения, способный заменить на время офицера, обеспечить дисциплину и личным примером настроить солдатский коллектив на достижение успеха в боевой подготовке и профессиональной выучке», — пояснил командующий войсками ЮВО Александр Дворников.

Позднее в пресс-службе ЮВО РБК пояснили, что должность главного сержанта выборная и занять ее сможет наиболее подготовленный представитель сержантского состава той или иной воинской части.

В перечне воинских званий Вооруженных сил России, установленном законом «О воинской обязанности и военной службе», главный сержант не упоминается. Таким образом, в армии сейчас существуют звания младшего сержанта, сержанта и старшего сержанта. По всей видимости, в одном из этих званий и будет состоять человек, занимающий должность главного сержанта. Источник РБК в Минобороны напомнил также, что в армии существует как звание старшины, так и должность старшины роты (батареи, дивизиона, батальона).

В начале 2000-х годов эксперименты по введению должности главного сержанта проводились в ВДВ. Комментируя их, заместитель начальника управления воспитательной работы Сухопутных войск полковник Петр Брянцев в 2008 году говорил в интервью журналу «Армейский сборник», что «при нынешнем состоянии института младших командиров введение должности главного сержанта само по себе ничего не решит».