В Минобороны рассказали о присвоении студентам званий без призыва в армию

Студенты высших учебных заведений смогут получить воинское звание, не проходя срочную службу в армии. Об этом сообщили «Известиям» в Минобороны.

Отмечается, что учащиеся вузов, в которых нет военных кафедр, смогут поступить в учебные военные центры при других институтах. Первый центр с двумя военными кафедрами открыт в Военно-инженерном институте Сибирского федерального университета. Занятия по военной подготовке проходят раз в неделю, после окончания обучения студентам будут выдавать дипломы и военный билет с указанием звания и военно-учетной специальности. После присяги выпускникам присвоят звание рядовых или сержантов запаса без призыва в армию.

В июне Минобороны внесло в Госдуму законопроект по замене военных кафедр в вузах на учебные центры для повышения эффективности управления процессом обучения студентов. Депутаты приняли закон о замене военных кафедр в конце июля, президент Владимир Путин подписал его 3 августа. Согласно документу, студент до 24 лет может заключить договор с Минобороны на обучение в центре при вузе для прохождения военной службы по контракту.

После получения высшего образования учащийся «обязан заключить контракт о прохождении военной службы», при этом ему присвоят звание офицера. В случае, если выпускник откажется от заключения договора, он должен будет возместить затраченные на его подготовку средства центру.