Истребители Су-57 вооружат новейшей управляемой бомбой

Истребители пятого поколения Су-57 будут вооружены новейшей управляемой бомбой КАБ-250. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора разработавшей боеприпас компании ГНПП «Регион» Игоря Крылова.

«Предусматривается размещение КАБ-250 во внутрифюзеляжном отсеке новейшего истребителя 5-го поколения Су-57», — сказал Крылов.

По его словам, испытания бомбы находятся в завершающей стадии. «Нам осталось дополнительно подтвердить некоторые ее характеристики, и надеемся, что это будет выполнено в ближайшее время. Новая авиабомба уже прошла полный цикл испытаний на фронтовом бомбардировщике Су-34», — рассказал гендиректор ГНПП «Регион».

По словам Крылова, первоначально будет налажен выпуск бомбы с лазерной головкой самонаведения. В данный момент заводы ведут подготовку к серийному производству КАБ-250, которое запланировано на следующий год.