Сына экс-хоккеиста СКА оставили под стражей по делу об убийстве матери

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 64,38 -0,20 EUR Бирж. 72,18 -0,64 Brent 62,06 +0,85% USD Нал. 64,97 64,20 EUR Нал. 73,04 72,02 USD ЦБ 64,43 -0,20 EUR ЦБ 72,70 -0,31 EUR/USD 1,1206 -0,0066 BTC/USD Бирж. 8 810,10 +125,40 IMOEX 2 739,28 -0,69% RTSI 1 341,05 -0,44% DJIA 26 089,61 -0,07% Nasdaq 7 796,66 -0,52%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Газпром нефть ₽419,35 (+5,36%) прогноз ВТБ Капитал к 13.06.20
Платина $900 (+11,06%) прогноз Societe Generale к 31.12.19
Alibaba $190 (+18,59%) прогноз QBF к 01.12.19
Доллар/Швейцарский франк ₣0,95 (-4,4%) прогноз JP Morgan к 10.06.20
Broadcom Limited $370 (+33,06%) прогноз Jefferies к 23.04.20
Газпром нефть ₽419,35 (+5,36%) прогноз ВТБ Капитал к 13.06.20
Платина $900 (+11,06%) прогноз Societe Generale к 31.12.19
Alibaba $190 (+18,59%) прогноз QBF к 01.12.19
Доллар/Швейцарский франк ₣0,95 (-4,4%) прогноз JP Morgan к 10.06.20
Broadcom Limited $370 (+33,06%) прогноз Jefferies к 23.04.20
Лента новостей
Курс доллара на 15 июня
USD ЦБ: 64,43 (-0,2) Quote, 14 июн, 13:29
Курс евро на 15 июня
EUR ЦБ: 72,7 (-0,31) Quote, 14 июн, 13:29
Александр Анюков перейдет на тренерскую работу в «Зените» Спорт, 18:29 Сына экс-хоккеиста СКА оставили под стражей по делу об убийстве матери Общество, 18:25 Премьер-министр Молдавии потребовала отставки Конституционного суда Политика, 18:17 Губернатор Пензенской области пообещал решить проблемы Чемодановки Общество, 18:12 Российская спортсменка победила на чемпионате мира по стрельбе из лука Спорт, 18:05 Похороны погибшего в драке в Чемодановке пройдут в воскресенье Общество, 17:47 Дочь Этери Тутберидзе будет тренироваться в США Спорт, 17:45 Полиция из Москвы выехала в Чемодановку после массовой драки с цыганами Общество, 17:43 Глава автономии цыган назвала свою версию причины конфликта в Чемодановке Общество, 17:26 Метро предупредило об ограничениях на вход и выход из-за концерта Muse Общество, 17:15 Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышке лихорадки денге в Таиланде Общество, 17:09 Российские волейболисты одержали седьмую победу подряд в Лиге наций Спорт, 16:56 Ребенок попал в реанимацию с соревнований по картингу в Подмосковье Общество, 16:53 На авиашоу в Польше Як-52 упал в реку Общество, 16:48
Общество ,  
0 
Сына экс-хоккеиста СКА оставили под стражей по делу об убийстве матери

Всеволожский городской суд Ленинградской области по ходатайству следствия продлил до 72 часов срок задержания 15-летнему сыну бывшего вратаря хоккейного клуба СКА Максима Соколова, подозреваемому в убийстве собственной матери — Ирины Соколовой. Об этом сообщает портал 47 News.

Заседание суда проходило в закрытом режиме. До истечения отпущенного судьей времени 15-летний юноша будет находиться в камере предварительного заключения. 

По информации 47 News, 16 июня показания школьника проверят на полиграфе. Отмечается, что подросток не возражал против проведения процедуры. 

Об убийстве Ирины Соколовой стало известно 13 июня. По данным Следственного комитета России, «тело женщины с явными признаками насильственной смерти» обнаружили в доме в поселке Новая Романовка Всеволожского района Ленинградской области. По данному факту возбуждено уголовное дело об убийстве. 

Ранее источник в правоохранительных органах подтвердил РБК, что убитая — жена хоккеиста Максима Соколова Ирина. Как писал 47 News, подозреваемым по делу проходит старший сын хоккеиста, его тезка — Максим. Позже следователи заподозрили в убийстве женщины младшего сына хоккеиста — 15 летнего юношу, чье имя следователи не назвали.

Максим Соколов-старший — чемпион России 2004 года, победитель Евротура 2005 года, заслуженный мастер спорта. Играл на позиции вратаря. После окончания спортивной карьеры работал тренером в ХК «Атлант», а также в СКА. 27 мая ему исполнилось 47 лет.

Теги: хоккеист, Максим Соколов, убийство, судебный процесс
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter