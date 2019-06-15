Сына экс-хоккеиста СКА оставили под стражей по делу об убийстве матери

Сына экс-хоккеиста СКА оставили под стражей по делу об убийстве матери

Всеволожский городской суд Ленинградской области по ходатайству следствия продлил до 72 часов срок задержания 15-летнему сыну бывшего вратаря хоккейного клуба СКА Максима Соколова, подозреваемому в убийстве собственной матери — Ирины Соколовой. Об этом сообщает портал 47 News.

Заседание суда проходило в закрытом режиме. До истечения отпущенного судьей времени 15-летний юноша будет находиться в камере предварительного заключения.

По информации 47 News, 16 июня показания школьника проверят на полиграфе. Отмечается, что подросток не возражал против проведения процедуры.

Об убийстве Ирины Соколовой стало известно 13 июня. По данным Следственного комитета России, «тело женщины с явными признаками насильственной смерти» обнаружили в доме в поселке Новая Романовка Всеволожского района Ленинградской области. По данному факту возбуждено уголовное дело об убийстве.

Ранее источник в правоохранительных органах подтвердил РБК, что убитая — жена хоккеиста Максима Соколова Ирина. Как писал 47 News, подозреваемым по делу проходит старший сын хоккеиста, его тезка — Максим. Позже следователи заподозрили в убийстве женщины младшего сына хоккеиста — 15 летнего юношу, чье имя следователи не назвали.

Максим Соколов-старший — чемпион России 2004 года, победитель Евротура 2005 года, заслуженный мастер спорта. Играл на позиции вратаря. После окончания спортивной карьеры работал тренером в ХК «Атлант», а также в СКА. 27 мая ему исполнилось 47 лет.