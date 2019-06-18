Письмо Путину о пересмотре «наркотических дел» поддержали академики РАН

Еще 14 академиков, 21 член-корреспондентов и шесть профессоров Российской академии наук (РАН) поддержали письмо академика Андрея Воробьева к Владимиру Путину и Дмитрию Медведеву с просьбой пересмотреть все уголовные дела по «наркотическим статьям» — ст. 228, 228.1 и 229 УК РФ. Об этом говорится на сайте Клуба «1 июля» (неформальное сообщество членов РАН).

В обращении члены РАН требуют «радикально реформировать» систему уголовного преследования по связанным с наркотиками делам и отмечают, что только таким образом можно эффективно бороться с распространением наркотиков.

Воробьев написал обращение к Путину и Медведеву после снятия уголовного обвинения с корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, которого изначально заподозрили в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере.

«Сейчас, когда один из них [осужденных по «наркотической» статье] — Иван Голунов освобожден, время вспомнить об остальных и задать вопрос: кто еще мог быть незаконно арестован, был невинно осужден, получил несопоставимое с виной наказание по этим статьям?» — говорилось в обращении Воробьева.