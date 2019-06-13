Академик РАН попросил Путина пересмотреть все «наркотические дела»

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийPink
...
USD Бирж. 64,62 +0,06 EUR Бирж. 72,85 -0,29 Brent 62,34 -0,05% USD Нал. 65,04 64,24 EUR Нал. 73,44 72,60 USD ЦБ 64,63 +0,12 EUR ЦБ 73,01 -0,03 EUR/USD 1,1275 -0,0054 BTC/USD Бирж. 8 113,70 -58,50 IMOEX 2 750,72 -0,04% RTSI 1 341,21 -0,16% DJIA 26 004,83 -0,17% Nasdaq 7 792,72 -0,38%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Доллар/Швейцарский франк ₣0,95 (-4,38%) прогноз JP Morgan к 10.06.20
Broadcom Limited $370 (+31,79%) прогноз Jefferies к 23.04.20 Купить
Microsoft $145 (+9,92%) прогноз Deutsche Bank к 25.04.20 Купить
Intel $60 (+28,29%) прогноз Deutsche Bank к 09.05.20 Купить
BRENT $75 (+24,07%) прогноз Societe Generale к 31.12.19
Доллар/Швейцарский франк ₣0,95 (-4,38%) прогноз JP Morgan к 10.06.20
Broadcom Limited $370 (+31,79%) прогноз Jefferies к 23.04.20 Купить
Microsoft $145 (+9,92%) прогноз Deutsche Bank к 25.04.20 Купить
Intel $60 (+28,29%) прогноз Deutsche Bank к 09.05.20 Купить
BRENT $75 (+24,07%) прогноз Societe Generale к 31.12.19
Лента новостей
Курс доллара на 14 июня
USD ЦБ: 64,63 (+0,12) Quote, 13:12
Курс евро на 14 июня
EUR ЦБ: 73,01 (-0,03) Quote, 13:12
В Петербурге произошел пожар на заводе «Красный выборжец» Общество, 16:00 Кадыров выразил беспокойство из-за нападения на танкеры в Оманском заливе Общество, 15:54 Медведев назвал возвращение лидерства в космосе вопросом нацбезопасности Общество, 15:48 Академик РАН попросил Путина пересмотреть все «наркотические дела» Общество, 15:44 Чудо и норма: как в России сажают «наркодилеров» Мнение, 15:31 Борис Джонсон победил в первом раунде выборов лидера консерваторов Политика, 15:31 Две россиянки сыграют в четвертьфинале теннисного турнира в Хертогенбосе Спорт, 15:28 В Думе предложили ввести выплаты за незаконное уголовное преследование Общество, 15:28 Суд в Алжире задержал бывшего премьера по делу о коррупции Политика, 15:26 Пять человек пострадали в аварии с автобусом в Москве Общество, 15:22 Экс-главу канцелярии премьера Польши осудили по делу о гибели Качиньского Политика, 15:20 Нефть подорожала на фоне атак на танкеры в Оманском заливе Экономика, 15:17 «Ак Барс» подписал контракт с хоккеистом сборной Швеции Спорт, 15:03 Надежный тайник: как уберечься от расплаты по долгам разорившегося банка Pro, 15:02
Преследование Ивана Голунова ,  
0 
Академик РАН попросил Путина пересмотреть все «наркотические дела»

Академик Российской академии наук (РАН), первый министр здравоохранения России Андрей Воробьев написал обращение к президенту Владимиру Путину и главе правительства Дмитрию Медведеву. В нем он потребовал пересмотреть все уголовные дела, которые были заведены в России по так называемым «наркотическим статьям» — по ст. 228, 228.1 и 229 (УК РФ). Копия письма есть в распоряжении РБК. Ранее об этом сообщило издание «МБХ Медиа».

«Почти треть всех заключенных в России осуждены и отбывают срок по «наркотическим статьям». Сейчас, когда один из них — Иван Голунов освобожден, время вспомнить об остальных и задать вопрос: кто еще мог быть незаконно арестован, был невинно осужден, получил несопоставимое с виной наказание по этим статьям?» — пишет он.

Воробьев напомнил, как в 2004 году на тот момент премьер-министр Михаил Фрадков подписал постановление, которым утвердил размеры средних разовых доз наркотических средств и психотропных веществ для этих двух статей УК РФ. Это, указывает академик, позволило уйти от существовавшего до этого карательного подхода. Пересмотра всех на тот момент дел по «наркотическим статьям» добился Независимый экспертно-правовой совет по проблемам злоупотребления психоактивными веществами. Всего благодаря деятельности этого совета на свободу вышли 36 тыс. человек.

«Дело Ивана Голунова вновь поставило вопрос о репрессивной наркополитике в России. Ответом должны стать радикальная реформа системы уголовного преследования за преступления, связанные с наркотиками, и пересмотр всех уголовных дел по ст. 228, 228.1 и 229 УК РФ», — говорится в письме.

Общество
Дело Ивана Голунова: какие вопросы остались после освобождения журналиста

Активное обсуждение «наркотических статьей» началось после задержания на прошлой неделе специального корреспондента «Медузы» Ивана Голунова. Его задержали, а потом поместили под домашний арест по обвинению в покушении на сбыт наркотиков. Сам журналист заверял, что вещества ему подкинули, что подтвердилось экспертизой: в организме Голунова следов наркотиков не нашли, а на пакетах с порошком не обнаружили ДНК журналиста. Спустя шесть дней журналиста выпустили «в связи с непричастностью к совершенному преступлению».

Теги: Владимир Путин, Российская академия наук, академик, наркотики, Уголовное дело
Материалы по теме
Кудрин потребовал реформы «наркотической статьи» УК из-за дела Голунова
Общество
В Госдуме заявили о намерении смягчить «наркотическую» статью
Общество
Прокуратура запросила данные по понятым в делах о наркотиках МВД Москвы
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter