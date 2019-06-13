Академик РАН попросил Путина пересмотреть все «наркотические дела»

Академик Российской академии наук (РАН), первый министр здравоохранения России Андрей Воробьев написал обращение к президенту Владимиру Путину и главе правительства Дмитрию Медведеву. В нем он потребовал пересмотреть все уголовные дела, которые были заведены в России по так называемым «наркотическим статьям» — по ст. 228, 228.1 и 229 (УК РФ). Копия письма есть в распоряжении РБК. Ранее об этом сообщило издание «МБХ Медиа».

«Почти треть всех заключенных в России осуждены и отбывают срок по «наркотическим статьям». Сейчас, когда один из них — Иван Голунов освобожден, время вспомнить об остальных и задать вопрос: кто еще мог быть незаконно арестован, был невинно осужден, получил несопоставимое с виной наказание по этим статьям?» — пишет он.

Воробьев напомнил, как в 2004 году на тот момент премьер-министр Михаил Фрадков подписал постановление, которым утвердил размеры средних разовых доз наркотических средств и психотропных веществ для этих двух статей УК РФ. Это, указывает академик, позволило уйти от существовавшего до этого карательного подхода. Пересмотра всех на тот момент дел по «наркотическим статьям» добился Независимый экспертно-правовой совет по проблемам злоупотребления психоактивными веществами. Всего благодаря деятельности этого совета на свободу вышли 36 тыс. человек.

«Дело Ивана Голунова вновь поставило вопрос о репрессивной наркополитике в России. Ответом должны стать радикальная реформа системы уголовного преследования за преступления, связанные с наркотиками, и пересмотр всех уголовных дел по ст. 228, 228.1 и 229 УК РФ», — говорится в письме.