Песков заявил о схожих позициях Зеленского и Порошенко в отношении России

Песков заявил о схожих позициях Зеленского и Порошенко в отношении России

Риторика президента Украины Владимира Зеленского в отношении Москвы напоминает позицию его предшественника Петра Порошенко. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

По словам Пескова, в Кремле «склонны согласиться с точкой зрения относительно схожести позиций». Речь, в частности, идет об их высказываниях на тему Донбасса, Крыма, обмена военнопленными и санкций.

О схожести риторики Порошенко и Зеленского по ряду вопросов внешней политики ранее говорил глава политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук.

5 июня пресс-секретарь экс-президента Украины Святослав Цеголко заявил, что Зеленский в ходе выступления на брифинге с главой Евросовета Дональдом Туском позаимствовал часть речи Порошенко. Действующий глава государства использовал абзац из выступления своего предшественника на съезде партии «Европейская солидарность», отмечал Цеголко. Замечание касалось фразы «Украина в ЕС — это смерть российского имперского проекта».