Кремль заявил о пристальном внимании к теме границы Чечни и Дагестана

Кремль заявил о пристальном внимании к теме границы Чечни и Дагестана

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле тщательно следят за ситуацией относительно границы Чечни и Дагестана, передает корреспондент РБК.

Песков отметил, что в администрации президента занимаются взаимодействием с главами регионов и тщательно отслеживают ситуацию. Он добавил, что по этому вопросу есть решение об отсрочке, поэтому Москва не вмешивается.

Пресс-секретарю также задали вопрос, не смутил ли Кремль тон главы Чечни Рамзана Кадырова, который пригрозил сломать пальцы оскорбляющим его семью дагестанцам. «Про пальцы я не буду ничего говорить», — ответил он.

В середине апреля Чечня и Дагестан приостановили работу по уточнению границы между регионами. В ночь на 11 июня жители Кизляра снесли указатель с надписью «Чеченская Республика», который находится на границе субъектов. Глава Дагестана Владимир Васильев заявил, что снесшие знак дагестанцы восприняли его установку как «наступление на территориальные интересы».