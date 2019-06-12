Кадыров прокомментировал снос знака на границе с Чечней

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров отреагировал на инцидент с разрушением установленного в Кизляре чеченского дорожного знака группой молодых людей. Комментируя случившееся, Кадыров призвал жителей Чечни и Дагестана не поддаваться на провокации, сообщает портал «Чечня сегодня».

«Я брат для дагестанского и для ингушского народа, больше чем кто-либо, я всегда протягиваю руку помощи и братства, к этому призывал мой отец, наш первый президент. Поэтому говорю: «Не пишите комментарии, оскорбляющие достоинство человека», — сказал Кадыров.

Он напомнил, что двух республик многовековая история, которую невозможно испортить провокациями людей, жаждущих дестабилизации ситуации между соседними регионами.

Кроме того, Кадыров поблагодарил главу Дагестана Владимира Васильева Васильева за взвешенный подход к сложившейся ситуации. Он также подтвердил, что после инцидента на границу с Дагестаном выехали сотрудники правоохранительных органов Чечни, чтобы обеспечить безопасность и предотвратить конфликт между молодыми людьми. Он также подтвердил, что вопрос межевания границы с Северной Осетией уже решен.

В ночь на 11 июня жители Кизляра снесли указатель с надписью «Чеченская Республика», установленный на границе двух регионов. По словам главы Дагестана Владимира Васильева, дагестанцы, убравшие дорожный знак, восприняли его установку как «наступление на их территориальные интересы». Он также заявил, что власти Чечни установили дорожный знак на своей территории, отметив, что указатель находится там, где нет никаких разногласий между двумя республиками.