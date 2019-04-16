Чечня и Дагестан приостановили работу по уточнению границы

Чечня и Дагестан приостановили работу по уточнению границы

Чечня и Дагестан решили приостановить работу по уточнению границы, говорится в сообщении пресс-службы парламента Чеченской Республики.

«Руководителями комиссий субъектов принято решение о приостановке работы по внесению в ЕГРН сведений о границах между субъектами», — заявил председатель чеченского парламента Магомед Дауров.

На сайте Народного собрания Дагестана также сообщается о приостановке работы по уточнению границы между республиками.

В сентябре 2018 года было подписано соглашение об установлении границ Чечни и Ингушетии, оно вступило в силу 16 октября. Граница между республиками не была четко установлена со времен распада Чечено-Ингушской АССР.