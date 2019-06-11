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Глава Дагестана объяснил споры из-за дорожного знака на границе с Чечней
Установку дорожного знака жители восприняли как наступление на свои интересы, заявил Владимир Васильев. Указатель с надписью «Чеченская Республика», который появился на границе двух регионов, жители Кизляра снесли прошедшей ночью
Владимир Васильев (Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости)

Дагестанцы, которые ночью снесли дорожные знаки на границе Чечни и Дагестана, восприняли их установку как «наступление на их территориальные интересы». Об этом на заседании регионального правительства заявил глава Дагестана Владимир Васильев, сообщили РБК в управлении администрации главы республики по информполитике.

Таким образом Васильев прокомментировал инцидент на окраине Кизляра, который произошел в ночь на 11 июня. Там группа молодых людей снесла дорожный знак «Чеченская Республика — Шелковской район), который был 10 июня установлен властями Чечни. Молодые люди посчитали, что указатель незаконно находится на дагестанской территории.

Спустя несколько часов знак был восстановлен на прежнем месте, а в район Кизляра приехал глава чеченского парламента Магомед Даудов. Последний посчитал случившееся виной местной администрации, недостаточно работавшей с населением, и особенно с молодежью, сообщает издание «Кавказский узел». При этом он заявил, что другие чеченские знаки смогут демонтировать «только через его труп».

Глава Дагестана Владимир Васильев в свою очередь подчеркнул, что дорожный знак чеченские власти установили на своей территории. При этом он особо отметил тот факт, что указатель находится там, где нет никаких разногласий между двумя республиками

«Мы просим, чтобы и власти Чечни с пониманием отнеслись к тому факту, что часть нашего населения восприняла это иначе — не как знаки, а как наступление на наши территориальные интересы. Этого нет и не будет. Пока я здесь работаю, ни один метр территории Дагестана не будет кому бы то ни было передан в одностороннем порядке», — пообещал Васильев.

Глава республики добавил, что ситуация в районе Кизляра характеризует «молодую демократию», но при этом призвал строго соблюдать закон и не спекулировать на узких темах.

«У нас сейчас есть хорошие возможности для потенциального роста, и мы должны создать для этого условия. Мы до сих пор очищаемся от старого наследия, но в то же время есть голоса, выражающие другое отношение к республике. Это тоже наш потенциал, который мы никому не отдадим — никаким авантюристам, которые разными способами пытаются добиваться своих целей», — сказал Васильев.

На границе Чечни и Дагестана есть несколько мест, по принадлежности которых идут споры между двумя республиками. Помимо Кизляра речь идет о Ботлихском, Гумбетовским и Цумадинском районах Дагестана, где полностью договориться о демаркации не удалось.

Авторы: Артем Филипенок, Мария Истомина
Теги: Дагестан, .Чечня
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