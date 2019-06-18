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Нарышкин заявил о тревоге из-за «нарколибералов во главе с Канадой»

Западные научные учреждения и средства массовой информации «фактически рекламируют» прием наркотиков как средство для борьбы с депрессией и повышения самооценки, сказал глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, передает корреспондент РБК. Нарышкин выступал с докладом на организованной Совбезом России международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, в Уфе.

По его мнению, ведется международная кампания по пропаганде приема наркотиков, которая «вызывает тревогу». «На площадке ООН так называемые нарколибералы во главе с Канадой ведут дело к размыванию глобального режима наркоконтроля», — заявил глава СВР.

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Опасной Нарышкин считает не только пропаганду наркотиков. «С целью ускоренного размывания понятия половой принадлежности и ценностей семьи и брака реализуется программа продвижения прав ЛГБТ-сообщества распространение идей радикального феминизма. Отсюда недалеко и до открытого признания необходимости моделирования человеческой природы с помощью искусственного интеллекта», — сказал он. Из людей пытаются сделать «разобщенных, страдающих невротическими расстройствами индивидов с постоянным измененным состоянием сознания», которые станут «идеальным объектом для манипуляций, особенно если в руках у них тот самый подключенный к сети iPhone».

Такое общество, сказал Нарышкин, является идеальным объектом для цветных революций.

Парламент Канады разрешил употреблять марихуану в рекреационных целях в июне 2018 года, закон вступил в силу 17 октября. В стране с 2001 года разрешено использование каннабиса в медицинских целях.

Министерство иностранных дел России назвало решение Оттавы нарушением международных обязательств страны по борьбе с употреблением наркотиков.

Теги: Сергей Нарышкин, наркотики
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