МИД России назвал легализацию каннабиса в Канаде грубым нарушением права

В МИД России осудили решение канадских властей легализовать в стране употребление каннабиса. В Москве считают, что Оттава установила серьезное препятствие перед построением свободного от наркотиков общества

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В заявлении МИД России указывается, что согласие парламента Канады на легализацию рекреационного применения каннабиса является «грубым и преднамеренным нарушением страной своих международно-правовых обязательств».

В российском внешнеполитическом ведомстве напомнили, что Канада подписала целый ряд конвенций, которые предписывают государствам-участникам ограничить применение наркотиков исключительно медицинскими и научными целями. При этом никаких интерпретаций в этих вопросах не допускается.

«Ожидаем, что на «самоуправство» Канады прореагируют ее партнеры по «Группе семи», поскольку это объединение неоднократно заявляло о приверженности верховенству международного права в межгосударственных отношениях», — подчеркнули в российском МИДе.

«Осуществляемая канадскими властями «нарколиберализация» станет серьезным препятствием для продвижения к установленной мировым сообществом стратегической цели — построению общества, свободного от наркотиков», — говорится в сообщении.

За легализацию каннабиса канадский сенат проголосовал 19 июня. Закон, который вступит в действие через два месяца, разрешает выращивать у себя дома до четырех кустов конопли и покупать каннабис в онлайн-магазинах.

По мнению проголосовавших за закон депутатов, декриминализация каннабиса позволит решить проблему черного рынка и вовлечения молодежи в преступную деятельность. При этом точная схема разрешенной продажи каннабиса должна быть разработана в начале осени. Пока известно, что купить можно будет за раз не больше 30 г.

По оценкам канадских законодателей, объем нелегального рынка марихуаны в Канаде составляет около $7 млрд. При этом активными покупателям​и наркотика были подростки.

Критики указывали, что нет гарантии, что принятие закона действительно подорвет черный рынок. Помимо этого есть вероятность, что потребление каннабиса в стране только вырастет.