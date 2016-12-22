МИД России назвал легализацию каннабиса в Канаде грубым нарушением права

В заявлении МИД России указывается, что согласие парламента Канады на легализацию рекреационного применения каннабиса является «грубым и преднамеренным нарушением страной своих международно-правовых обязательств».
В российском внешнеполитическом ведомстве напомнили, что Канада подписала целый ряд конвенций, которые предписывают государствам-участникам ограничить применение наркотиков исключительно медицинскими и научными целями. При этом никаких интерпретаций в этих вопросах не допускается.
«Ожидаем, что на «самоуправство» Канады прореагируют ее партнеры по «Группе семи», поскольку это объединение неоднократно заявляло о приверженности верховенству международного права в межгосударственных отношениях», — подчеркнули в российском МИДе.
«Осуществляемая канадскими властями «нарколиберализация» станет серьезным препятствием для продвижения к установленной мировым сообществом стратегической цели — построению общества, свободного от наркотиков», — говорится в сообщении.
За легализацию каннабиса канадский сенат проголосовал 19 июня. Закон, который вступит в действие через два месяца, разрешает выращивать у себя дома до четырех кустов конопли и покупать каннабис в онлайн-магазинах.
По мнению проголосовавших за закон депутатов, декриминализация каннабиса позволит решить проблему черного рынка и вовлечения молодежи в преступную деятельность. При этом точная схема разрешенной продажи каннабиса должна быть разработана в начале осени. Пока известно, что купить можно будет за раз не больше 30 г.
По оценкам канадских законодателей, объем нелегального рынка марихуаны в Канаде составляет около $7 млрд. При этом активными покупателями наркотика были подростки.Критики указывали, что нет гарантии, что принятие закона действительно подорвет черный рынок. Помимо этого есть вероятность, что потребление каннабиса в стране только вырастет.