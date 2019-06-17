СМИ сообщили о проверке в Останкино после сообщения о минировании

СМИ сообщили о проверке в Останкино после сообщения о минировании

В телецентре «Останкино» проводится проверка в связи с сообщением от неизвестного о минировании здания. Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб, а также агентство «Москва», ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Как рассказали «РИА Новости», эвакуация сотрудников телецентра пока не началась. Сообщение об угрозе взрыва поступило на электронную почту «Останкино» от неизвестного отправителя. Сейчас в здании проверяют все помещения. Ожидается прибытие оперативных служб и кинолога с собакой.

В пресс-службе ГУ МВД России по Москве заявили РБК, что не располагают информацией по данному поводу. В пресс-службе телецентра «Останкино» РБК заявили, что не комментируют ситуацию с предполагаемым минированием.

Источники ТАСС в правоохранительных органах сообщили, что сообщение о минировании оказалось ложным.

Сообщение о минировании «Останкино» неоднократно поступали в экстренные службы за последние несколько месяцев. До этого об угрозе взрыва в телецентре сообщалось 4 июня. Информация тогда не подтвердилась, эвакуацию сотрудников не проводили. О минировании «Останкино» также сообщали в мае и марте этого года.