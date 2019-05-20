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Телецентр «Останкино» проверили из-за сообщения о минировании

Неизвестный сообщил о минировании телецентра «Останкино» в Москве, после чего кинологи проверили здание, сообщил РБК руководитель пресс-службы телецентра Денис Назаров.

«Поступила информация [о заложенном взрывном устройстве]. Мы провели необходимые мероприятия. Это не подтвердилось, работаем в штатном режиме», — сказал он.

По словам Назарова, эвакуация сотрудников не проводилась. В пресс-службе ГУ МВД России по Москве сообщили РБК, что информация о проверке телецентра уточняется.

Общество
В Домодедово начали проверку после звонка о «минировании»

Ранее 20 мая источники «РИА Новости» и АГН «Москва» передавали, что в восемь школ и в полицейский колледж столицы поступили анонимные сообщения об угрозе взрыва. Собеседник «Интерфакса» отмечал, что электронные письма пришли на адреса 15 школ.

Теги: Москва, "Останкино", минирование, новости РБК
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