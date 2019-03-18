Неизвестный сообщил о бомбе в «Останкино»

Специалисты столичных экстренных служб проверяют телецентр «Останкино» после анонимного сообщения о минировании здания. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб, а также ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Поступило сообщение об угрозе взрыва в телецентре «Останкино» по адресу: улица академика Королева, 12», — сказал собеседник «РИА Новости».

Он уточнил, что людей, которые находятся в телецентре, пока не эвакуируют.

В помещениях телецентра находятся редакции нескольких телекомпаний, таких как «Первый канал», НТВ, Матч ТВ, ВИDigital, ГК «Красный квадрат», НТВ-плюс, «Карусель», Общественное телевидение России, «Спас» и другие.

В последние месяцы участились случаи, когда в спасательные службы поступают анонимные звонки о минировании объектов в Москве и других городах России. Так, на прошлой неделе, 12 марта, был эвакуирован аэропорт Якутска, торговый центр «Мега Химки», несколько школ в Санкт-Петербурге и проч. Каких-либо взрывных устройств специалисты не находили.