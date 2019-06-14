В сенат США внесли проект закона о санкциях против «Северного потока-2»

Сенатор-республиканец от штата Вайоминг Джон Барассо при поддержке еще нескольких сенаторов внес в верхнюю палату конгресса проект закона »О сотрудничестве в области энергетической безопасности с союзниками в Европе» (Energy Security Cooperation with Allied Partners in Europe Act, ESCAPE Act).

Законопроект направлен на снижение зависимости европейских стран от поставок природного газа из России путем увеличения экспорта топлива из США, а также введения санкций в отношении лиц, оказывающих поддержку строительству Россией экспортных газопроводов.

В документе особо указывается на необходимость продолжать решительную борьбу с трубопроводом «Северный поток-2» в связи тем, что его строительство грозит «пагубными последствиями для энергетической безопасности Европейского Союза и экономики Украины и других стран Центральной Европы, через которые транспортируется природный газ».

«Президент России Владимир Путин имеет опыт использования российского газа для вымогательства и угроз нашим союзникам. Законопроект лишит его этого геополитического оружия, введя санкции против трубопровода «Северный поток-2» и расширив экспорт природного газа из США», — заявил Барассо, отметив, что Вайоминг, который он представляет в сенате, располагает большим количеством пригодного для экспорта природного газа.

В июле 2018 года Барассо уже вносил в конгресс США законопроект о введении санкций против «Северного потока-2», однако законом он так и не стал. Министр энергетики России Александр Новак тогда называл законопроект Барассо абсурдным и нивелирующим все рыночные правила.