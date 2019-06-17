Суд сократил срок ареста главы штаба ФБК Волкова

Суд сократил срок ареста начальника штаба Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Леонида Волкова. Об этом в своем аккаунте в Twitter сообщила пресс-секретарь ФБК и Алексея Навального Кира Ярмыш.

«Суд сократил Леониду Волкову срок с 15 до 8 суток ареста. Теперь он должен освободиться завтра», — сказала она.

10 июня Ярмыш сообщала, что Волкова арестовали на 15 суток. Директор ФБК Иван Жданов отмечал, что на него составили протокол за проведение митинга против пенсионной реформы в Санкт-Петербурге. Акция протеста прошла 9 сентября 2018 года.