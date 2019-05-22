Главу штаба ФБК Волкова арестовали на 20 суток

Глава штаба основанного Алексеем Навальным Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Леонид Волков арестован на 20 суток. Об этом он сам сообщил на своей странице в Twitter.

«Увидимся, не скучайте!» — добавил Волков.

Волков был задержан в Москве утром 21 мая. По словам оппозиционера, полицейские остановили его такси, задержали, «задавали странные вопросы» и завели административное дело по ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ (повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования). Речь идет о митинге против повышения пенсионного возраста, который состоялся 9 сентября 2018 года в единый день голосования.

Волков возглавлял предвыборный штаб Навального перед президентскими выборами 2018 года. В 2013 году он занимал аналогичную должность перед выборами мэра Москвы.