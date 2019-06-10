ФБК сообщил о новом протоколе в отношении Волкова

На оппозиционера Леонида Волкова составили новый протокол за проведение митинга против повышения пенсионного возраста 9 сентября 2018 года в Санкт-Петербурге. Об этом РБК сообщил директор ФБК Иван Жданов. Волков уже отбыл 20 суток ареста за проведение данной акции в Москве.По словам Жданова, протокол составлен по ч. 3. ст. 20.2 КоАП.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве посоветовали РБК перезвонить позднее.

В конце мая Волкова задержали по ч. 8 ст. 20.2 КоАП России (повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования) по делу о митинге против повышения пенсионного возраста в Москве. 22 мая Симоновский суд Москвы арестовал его на 20 суток.

9 сентября 2018 года, в единый день голосования митинги против пенсионной реформы прошли в более чем 20 городах России. Они были организованы оппозиционером Алексеем Навальным и его сторонниками. По данным «ОВД-Инфо», за участие в них по России задержали примерно 1,2 тыс. человек.