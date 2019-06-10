В ФБК сообщили об аресте Волкова на 15 суток из-за митинга

В ФБК сообщили об аресте Волкова на 15 суток из-за митинга

Начальник штаба Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального Леонид Волков получил 15 суток ареста, сообщила в Twitter пресс-секретарь ФБК и Навального Кира Ярмыш.

«Леониду Волкову дали 15 суток», — сказала она.

Ранее директор ФБК Иван Жданов рассказал РБК, что на Волкова составили новый протокол за проведение митинга против повышения пенсионного возраста, который прошел 9 сентября 2018 года в Санкт-Петербурге.

В мае сотрудники правоохранительных органов задержали Волкова, после чего составили на него протокол по ч. 8 ст. 20.2 КоАП России (повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования).