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Schlumberger $50 (+39,24%) прогноз Stifel к 07.06.20 Купить
Евро/Доллар $1,16 (+2,61%) прогноз Societe Generale к 31.12.19 Купить
Walmart $115 (+9,06%) прогноз Guggenheim Partners к 19.02.20 Купить
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Политика ,  
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В ФБК сообщили об аресте Волкова на 15 суток из-за митинга

Начальник штаба Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального Леонид Волков получил 15 суток ареста, сообщила в Twitter пресс-секретарь ФБК и Навального Кира Ярмыш.

«Леониду Волкову дали 15 суток», — сказала она.

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Главу штаба ФБК Волкова арестовали на 20 суток

Ранее директор ФБК Иван Жданов рассказал РБК, что на Волкова составили новый протокол за проведение митинга против повышения пенсионного возраста, который прошел 9 сентября 2018 года в Санкт-Петербурге.

В мае сотрудники правоохранительных органов задержали Волкова, после чего составили на него протокол по ч. 8 ст. 20.2 КоАП России (повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования).

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Как прошли акции против пенсионной реформы в Москве и других городах

Он касался митинга против повышения пенсионного возраста в Москве, который также прошел 9 сентября прошлого года. Впоследствии суд арестовал его на 20 суток.

Теги: Леонид Волков, арест, митинг, пенсионная реформа
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