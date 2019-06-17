Патрушев встретился с главой Совета нацбезопасности Венесуэлы

Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев встретился с генеральным секретарем Совета нацбезопасности Венесуэлы Паскуалино Анхиолильо Фернандесом. Об этом РБК сообщили в пресс-службе аппарата Совбеза.

Встреча прошла в Москве. Патрушев и Фернандес обсудили перспективы взаимодействия двух стран в сфере безопасности, в первую очередь обеспечение внутриполитической стабильности и информационной безопасности.

«Российская сторона подтвердила неизменность позиции, направленной на поддержку легитимно избранного президента Венесуэлы и действующего руководства страны», — говорится в сообщении.

Патрушев также поддержал готовность России оказать содействие диалогу властей Венесуэлы и оппозиции, чтобы стороны пришли к компромиссу и решили внутриполитический кризис. При этом он заявил о недопустимости вмешательства во внутренние дела государства извне.