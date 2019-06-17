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Платина $900 (+11,06%) прогноз Societe Generale к 31.12.19
Alibaba $190 (+18,59%) прогноз QBF к 01.12.19
Доллар/Швейцарский франк ₣0,95 (-4,4%) прогноз JP Morgan к 10.06.20
Broadcom Limited $370 (+33,06%) прогноз Jefferies к 23.04.20
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Патрушев встретился с главой Совета нацбезопасности Венесуэлы

Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев встретился с генеральным секретарем Совета нацбезопасности Венесуэлы Паскуалино Анхиолильо Фернандесом. Об этом РБК сообщили в пресс-службе аппарата Совбеза.

Встреча прошла в Москве. Патрушев и Фернандес обсудили перспективы взаимодействия двух стран в сфере безопасности, в первую очередь обеспечение внутриполитической стабильности и информационной безопасности.

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В Совбезе заявили о планах США участвовать во встрече силовиков в Уфе

«Российская сторона подтвердила неизменность позиции, направленной на поддержку легитимно избранного президента Венесуэлы и действующего руководства страны», — говорится в сообщении.

Патрушев также поддержал готовность России оказать содействие диалогу властей Венесуэлы и оппозиции, чтобы стороны пришли к компромиссу и решили внутриполитический кризис. При этом он заявил о недопустимости вмешательства во внутренние дела государства извне.

В Совбезе рассказали, что Фернандес примет участие в международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. Она будет проходить с 18 по 20 июня в Уфе.

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Посол ответил на сообщение о купленной Мадуро поддержке России

Замсекретаря Совбеза Александр Венедиктов отмечал, что на встречу приедет представитель США. На ней будет обсуждаться проблема гибридных угроз.

При этом советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон обвинял президента Венесуэлы Николаса Мадуро в покупке постоянной поддержки России через оборонный контракт в $209 млн. Посол России в Венесуэлы Владимир Заемский назвал слова Болтона выдумкой.

Теги: Венесуэла, Совет Безопасности
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