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Alibaba $190 (+18,59%) прогноз QBF к 01.12.19
Доллар/Швейцарский франк ₣0,95 (-4,4%) прогноз JP Morgan к 10.06.20
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В Совбезе заявили о планах США участвовать во встрече силовиков в Уфе

Замсекретаря Совета безопасности России Александр Венедиктов рассказал, что на международную встречу по безопасности в Уфе приедет представитель США. Об этом он сообщил в интервью «Российской газете».

«В последние годы американцы в нашем мероприятии не участвовали. Однако в этом году на встрече в Уфе мы рассчитываем их увидеть», — сказал он.

Венедиктов добавил, что был подтвержден приезд одного из директоров аппарата Совета нацбезопасности США. По мнению замсекретаря, это является «конструктивным сигналом» от Вашингтона о том, что Соединенные Штаты готовы к диалогу.

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Встреча пройдет в Уфе с 18 по 20 июня. Курирующие вопросы безопасности представители государств обсудят проблему гибридных угроз. Венедиктов отметил, что в нее входят темы агрессивной пропаганды, дипломатическое давление, кибератаки, подрыв национальной экономики и другие.

При этом Венедиктов подтвердил, что в конце июня планируется провести встречу секретарей советов безопасности России, США и Израиля. В начале месяца газета Asharq Al-Awsat писала, что в июне состоится встреча советника американского президента по нацбезопасности Джона Болтона, секретаря Совбеза России Николая Патрушева и председателя Совета нацбезопасности Израиля Меира Бен-Шабата.

Источники издания сообщали, что стороны готовят сделку, которая предполагает отмену санкций против Дамаска в обмен на контроль Россией роли Ирана в Сирии.

Теги: делегация, безопасность, Совет безопасности
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