В Совбезе заявили о планах США участвовать во встрече силовиков в Уфе

В Совбезе заявили о планах США участвовать во встрече силовиков в Уфе

Замсекретаря Совета безопасности России Александр Венедиктов рассказал, что на международную встречу по безопасности в Уфе приедет представитель США. Об этом он сообщил в интервью «Российской газете».

«В последние годы американцы в нашем мероприятии не участвовали. Однако в этом году на встрече в Уфе мы рассчитываем их увидеть», — сказал он.

Венедиктов добавил, что был подтвержден приезд одного из директоров аппарата Совета нацбезопасности США. По мнению замсекретаря, это является «конструктивным сигналом» от Вашингтона о том, что Соединенные Штаты готовы к диалогу.

Встреча пройдет в Уфе с 18 по 20 июня. Курирующие вопросы безопасности представители государств обсудят проблему гибридных угроз. Венедиктов отметил, что в нее входят темы агрессивной пропаганды, дипломатическое давление, кибератаки, подрыв национальной экономики и другие.