США обвинили Мадуро в покупке «постоянной поддержки» России за $209 млн

По словам советника президента США, речь идет об оборонном контракте, который был заключен с Россией в мае, когда «тысячи венесуэльцев голодали». Так, мнению Джона Болтона, Мадуро купил «постоянную поддержку» Москвы

Джон Болтон (Фото: Joshua Roberts / Reuters )

«Мадуро крайне плохо распоряжается ресурсами Венесуэлы. В мае, когда сотни тысяч венесуэльцев голодали, Мадуро дал России $209 млн на оборонный контракт, чтобы купить их постоянную поддержку», — сообщил в воскресенье советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон на своей странице в Twitter.

Откуда у него такие сведения, а также другие детали контракта Болтон не привел. Официальных сообщений ни с российской, ни с венесуэльской стороны по поводу оборонного контракта, заключенного между странами в мае, не было.

Россия и Венесуэла давно ведут военно-техническое сотрудничество. В интервью «РИА Новости» в мае этого года заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Анатолий Пунчук говорил, что Венесуэла на сегодняшний день является одним из крупнейших эксплуатантов российской техники в Латинской Америке.

На вопрос, какие контракты сейчас реализуются между странами по линии ВТС Пунчук сказал: «Сегодня задачу видим в поддержании поставленной ранее нами техники в исправном состоянии». «С учетом переживаемого страной кризиса подписание контрактов на поставку финальных образцов вооружения и военной техники в настоящий момент маловероятно», — добавил он.