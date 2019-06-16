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Alibaba $190 (+18,59%) прогноз QBF к 01.12.19
Доллар/Швейцарский франк ₣0,95 (-4,4%) прогноз JP Morgan к 10.06.20
Broadcom Limited $370 (+33,06%) прогноз Jefferies к 23.04.20
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Политика ,  
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США обвинили Мадуро в покупке «постоянной поддержки» России за $209 млн
По словам советника президента США, речь идет об оборонном контракте, который был заключен с Россией в мае, когда «тысячи венесуэльцев голодали». Так, мнению Джона Болтона, Мадуро купил «постоянную поддержку» Москвы
Джон Болтон (Фото: Joshua Roberts / Reuters )

«Мадуро крайне плохо распоряжается ресурсами Венесуэлы. В мае, когда сотни тысяч венесуэльцев голодали, Мадуро дал России $209 млн на оборонный контракт, чтобы купить их постоянную поддержку», — сообщил в воскресенье советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон на своей странице в Twitter.

Откуда у него такие сведения, а также другие детали контракта Болтон не привел. Официальных сообщений ни с российской, ни с венесуэльской стороны по поводу оборонного контракта, заключенного между странами в мае, не было.

Россия и Венесуэла давно ведут военно-техническое сотрудничество. В интервью «РИА Новости» в мае этого года заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Анатолий Пунчук говорил, что Венесуэла на сегодняшний день является одним из крупнейших эксплуатантов российской техники в Латинской Америке.

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На вопрос, какие контракты сейчас реализуются между странами по линии ВТС Пунчук сказал: «Сегодня задачу видим в поддержании поставленной ранее нами техники в исправном состоянии». «С учетом переживаемого страной кризиса подписание контрактов на поставку финальных образцов вооружения и военной техники в настоящий момент маловероятно», — добавил он.

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Последний раз о подписании каких-либо соглашений между Россией и Венесуэлой сообщалось в декабре минувшего года по итогам визита Мадуро в Москву. Венесуэльский лидер тогда рассказывал, что Каракас и Москва «подписали контракты, чтобы гарантировать инвестиции на более чем $5 млрд с нашими российскими партнерами в совместных предприятиях, чтобы увеличить добычу нефти».

Автор: Мария Бондаренко
Теги: Джон Болтон, Николас Мадуро, Венесуэла
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