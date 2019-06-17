Суд оставил под арестом министра лесного комплекса Иркутской области

Иркутский областной суд отклонил апелляционную жалобу на решение Кировского районного суда Иркутска об аресте министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверды.

«Суд апелляционной инстанции оставил меру пресечения прежней», — говорится в сообщении пресс-службы Иркутского областного суда.

По версии следствия, Шеверда, зная об отсутствии оснований для проведения сплошной санитарной рубки в природном заказнике «Туколонь», не принял мер к ее прекращению, «и в силу занимаемой должности способствовал проведению мероприятий по заготовке древесины».

В начале июня Шеверда был задержан сотрудниками ФСБ в аэропорту Шереметьево, на следующий день ему предъявили обвинение в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ). По решению суда Шеверда взят под стражу сроком на два месяца.