Задержанному иркутскому министру предъявили обвинение

Следственный комитет предъявил министру лесного комплекса Иркутской области Сергею Шеверде обвинение в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ), сообщает пресс-служба регионального управления СК.

По данным следствия, Шеверде знал об отсутствии оснований для проведения санитарной вырубки природного заказника «Туколонь» в Казачинско-Ленском районе, но не способствовал ее прекращению. Общая площадь рубки составила 20 га, ущерб лесному фонду оценивается в 748 млн руб.

Иркутского министра России задержали в московском аэропорту Шереметьево 6 июня, в тот же день его доставили в Иркутск. Сегодня, как сообщает РИА «Новости», городской суд отправил Шеверду под стражу на два месяца.

Шеверда занял пост министра лесного хозяйства региона в 2016 году. До этого был директором нескольких региональных лесничеств и лесхоза, возглавлял Центр защиты леса Иркутской области.