СК показал видео задержания иркутского министра в Шереметьево

Следственный комитет опубликовал на своем YouTube-канале видео задержания министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверды в московском аэропорту Шереметьево.

Видео: СК РФ

Министра задержали в рамках дела о незаконной вырубке в природном заказнике «Туколонь». Его заподозрили в превышении должностных полномочий.

По версии следствия, Шеверда и другие фигуранты дела — врио главы Службы по охране и использованию объектов животного мира Иркутской области, сотрудник регионального отдела защиты леса и лесопатологического мониторинга Центра защиты леса, а также директор ОГАУ «Казачинско-Ленский лесхоз» — незаконно назначили и провели санитарную рубку на площади около 120 га. По оценке СК, ущерб лесному фонду, почвам и объектам живого мира составил 748 млн руб.

Шеверду назначили министром лесного хозяйства Иркутской области в 2016 году. Ранее он возглавлял несколько региональных лесничеств, а также руководил областным Центром защиты леса.