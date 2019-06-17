Обманувший из-за кота семью Алибасова на 800 тыс. руб. вернул часть денег

Мошенник, обманувший семью продюсера Бари Алибасова на 800 тыс. руб., вернул большую часть денег. При этом он попросил отдать обратно кота, которого он вручил помощнице Алибасова вместо канадского сфинкса Чучи. Об этом РБК сообщил PR-директор Бари Алибасова и группы «На-На» Вадим Горжанкин. По его словам, мошенник вернул 550 тыс. руб., еще 250 тыс. руб. обещал отдать позже.

Уточняется, что злоумышленник украл кота с дачи своих родственников. «Когда близкие мужчины узнали о пропаже своего животного и услышали новости о Чуче, то сразу поняли, куда делся их кот по кличке Осирис», — сказал Горжанкин.

Похищенный кот Осирис находится у одной из фанаток группы «На-На», которая впоследствии отказалась возвращать животное.

Пропавший 11 июня канадский сфинкс Алибасова по кличке Чуча был найден в школе кунг-фу «Ша-Фут-Фань» («Клан пяти боевых котов») в Москве на прошлой неделе.