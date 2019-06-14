Пропавшего кота Бари Алибасова нашли в школе кунг-фу

Канадский сфинкс по кличке Чуча, ранее пропавший из квартиры продюсера Бари Алибасова, найден в школе кунг-фу «Ша-Фут-Фань» («Клан пяти боевых котов») в Москве. Его жизни и здоровью ничего не угрожает, сообщил РБК PR-директор Алибасова и группы «На-На» Вадим Горжанкин.

Фото: PR-директор Бари Алибасова и группы «На-на» Вадим Горжанкин для РБК

По словам Горжанкина, наставник школы боевых искусств Леван Кажилоти рассказал, что кот Алибасова находится в Столовом переулке. «От вознаграждения в 800 тыс. руб. Леван категорически отказался, сказав, что добрые дела обязательно вознаградятся сторицей», — отметил представитель артиста.

Кот пропал во время пресс-конференции 11 июня. За его возвращение близкие Алибасова пообещали вознаграждение в 800 тыс. руб. или концерт группы «На-На». 13 июня стало известно, что мошенник получил награду, однако отдал другого кота.

Бари Алибасова госпитализировали 4 июня. Продюсер по ошибке вместо сока выпил средство для прочистки труб «Крот». У него диагностировали ожоги дыхательных путей и пищевода. Алибасов пришел в себя после медикаментозного сна 11 июня.