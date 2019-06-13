Семью Алибасова обманули на 800 тыс. руб. с помощью кота

Неизвестный мошенник обманул близких госпитализированного продюсера Бари Алибасова, воспользовавшись объявленной наградой в 800 тыс. руб. за возврат пропавшего кота Чучи. Об этом сообщил РБК PR-директор продюсера и группы «На-На» Вадим Горжанкин.

Канадский сфинкс Чуча пропал во время пресс-конференции 11 июня. За его возвращение близкие пообещали вознаграждение в 800 тыс. руб. или концерт группы «На-На». По словам Горжанкина, 13 июня на его номер позвонил мужчина и сказал, что нашел животное. В это время сына Алибасова не было в Москве — он находился в Брянске, куда уехал по работе. Горжанкин обратился к Алибасову-младшему и тот предложил одной из сотрудниц своего отца забрать деньги и отдать мужчине. Деньги она передала в переулке рядом с квартирой продюсера.

«Когда же через полчаса приехал помощник Бари Каримовича Сергей Моцарь, хорошо знающий Чучу, то оказалось, что это не то животное, хотя и той же лысой породы», — рассказал Горжанкин. Сейчас близкие продюсера намерены обратиться в правоохранительные органы с заявлением о мошенничестве, добавил он.

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Бари Алибасова госпитализировали 4 июня. Продюсер, как сообщал его сын, по ошибке вместо сока выпил средство для прочистки труб «Крот». У него диагностировали ожоги дыхательных путей и пищевода. Врачи 6 июня ввели его в медикаментозный сон для восстановления организма. Алибасов начал приходить в себя 11 июня.