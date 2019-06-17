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Alibaba $190 (+18,59%) прогноз QBF к 01.12.19
Доллар/Швейцарский франк ₣0,95 (-4,4%) прогноз JP Morgan к 10.06.20
Broadcom Limited $370 (+33,06%) прогноз Jefferies к 23.04.20
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Дело Серебренникова ,  
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Эксперты не подготовили исследование по делу «Седьмой студии» в срок

Эксперты не успели в срок закончить исследование по делу «Седьмой студии», в рамках которого театрального режиссера Кирилла Серебренникова обвиняют в мошенничестве. Об этом объявила судья Ирина Аккуратова на заседании Мещанского суда Москвы, передает «РИА Новости».

«Ориентировочный срок окончания экспертизы — вторая половина августа», — уточнила она, добавив, что суд ожидал результаты исследования 17 июня, однако эксперты проинформировали о сдвиге сроков.

Эксперты при Минюсте России должны провести искусствоведческое и финансовое исследование проекта «Платформа», на который из госбюджета было выделено 214 млн руб. Серебренникова и его подчиненных подозревают в хищении 133 млн руб. из общей суммы.

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Действующие лица: кто проходит по делу Серебренникова

Режиссера задержали в августе 2017 года, после чего он находился под домашним арестом, срок которого неоднократно продлевали. Осенью 2018 года Серебренников и другие обвиняемые отказались признать вину в мошенничестве.

В апреле этого года Серебренникова, главу студии Юрия Итина и бывшую сотрудницу Минкультуры, директора Российского академического молодежного театра Софью Апфельбаум освободили из-под домашнего ареста под подписку о невыезде.

Теги: «Седьмая студия», уголовное дело, эксперты, исследование
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