Эксперты не подготовили исследование по делу «Седьмой студии» в срок

Эксперты не подготовили исследование по делу «Седьмой студии» в срок

Эксперты не успели в срок закончить исследование по делу «Седьмой студии», в рамках которого театрального режиссера Кирилла Серебренникова обвиняют в мошенничестве. Об этом объявила судья Ирина Аккуратова на заседании Мещанского суда Москвы, передает «РИА Новости».

«Ориентировочный срок окончания экспертизы — вторая половина августа», — уточнила она, добавив, что суд ожидал результаты исследования 17 июня, однако эксперты проинформировали о сдвиге сроков.

Эксперты при Минюсте России должны провести искусствоведческое и финансовое исследование проекта «Платформа», на который из госбюджета было выделено 214 млн руб. Серебренникова и его подчиненных подозревают в хищении 133 млн руб. из общей суммы.

Режиссера задержали в августе 2017 года, после чего он находился под домашним арестом, срок которого неоднократно продлевали. Осенью 2018 года Серебренников и другие обвиняемые отказались признать вину в мошенничестве.