СМИ узнали об отставке офицера разведки Бельгии из-за связи с «олигархом»

Служба общей разведки и безопасности Бельгии (SGRS) после проведенного внутреннего расследования уволила офицера запаса, который сотрудничал со структурами военной разведки на неполной ставке, из-за подозрений в контакте с «российским олигархом». Об этом сообщила бельгийская газета La Libre со ссылкой на материал еженедельника Knack от 5 июня.

Имена офицера и бизнесмена при этом не раскрываются. Сама отставка произошла еще 2015 году, однако известно общественности об этом стало только сейчас. Офицер поступил на службу в 2004 году благодаря своему опыту работы в международной торговле: он работал с одной из стран бывшего СССР и «активно занимался импортом-экспортом». Он работал как «резервист» 11 лет. Военная разведка Бельгии часто привлекает таких специалистов для компенсации нехватки кадров. Таким сотрудникам выдают разрешение на доступ к секретным документам.

Активность некоторых компаний, с которыми сотрудничал офицер, привлекла внимание правоохранителей в 2012 году из-за крупных денежных переводов. В ходе расследования установили еще и связь офицера с «российским преступным сообществом». Помимо этого резервист был в тесном контакте с «российским олигархом» и другим бельгийским офицером с широким доступом к гостайне.

«Была развернута гигантская контрразведывательная операция, военная разведка сосредоточилась на резервистах, а SGRS — на офицере», — рассказал источник издания. Об увольнении офицера проинформировали старшего офицера бельгийской разведки Яака Раеса и на тот момент руководителя разведслужбы бельгийской армии генерал-майора Эдди Тестельманса, что свидетельствует о высокой степени важности дела.

Сам военный отвергал подозрения в свой адрес и отмечал, что ему «не дали возможности объяснить свои деловые связи».