Подозреваемого в шпионаже на Россию австрийца оставили под стражей

Подозреваемого в шпионаже на Россию австрийца оставили под стражей

Земельный суд Зальцбурга продлил содержание отставного австрийского полковника, подозреваемого в шпионаже в пользу России, под стражей. Об этом сообщает «РИА Новоссти» со ссылкой на представителя суда Петера Эггера.

«Предварительное заключение продлено до 30 июня», — сообщил Эггер, подчеркнув, что данное решение уже вступило в силу.

Отмечается, что срок предварительного заключения подозреваемого продлевали уже три раза с момента его ареста.

Отставного полковника ВС Австрии задержали в ноябре 2018 года. Его заподозрили в разведдеятельности в пользу России с 1990-х годов. По версии следователей, за свою работу он получил €300 тыс. Канцлер Австрии Себастьян Курц назвал шпионаж России в Европе «недопустимым».