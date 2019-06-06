Le Monde сообщила о разоблачении российского шпиона во Франции

По данным Le Monde россиянин работал в генконсульстве в Марселе и в 2016-м ездил в Швейцарию с подозреваемыми в кибератаке на Всемирное антидопинговое агентство

Фото: Eric Gaillard / Reuters

Швейцарские спецслужбы раскрыли имя российского шпиона, помогавшего обвиняемым в кибератаке на Всемирное антидопинговое агентство (WADA) в 2016 году, пишет французская газета Le Monde со ссылкой на источники.

По ее данным речь идет о некоем Сергее Желтикове, в сентябре 2016 года якобы занимавшем пост вице-консула в российском генконсульстве в Марселе, но официально не зарегистрированном среди сотрудников дипмиссии.

Сотрудники французской контрразведки (DGSI) вели за ним наблюдение и зафиксировали, что он встречал в аэропорту двух россиян — Евгения Серебрякова и Алексея Моренеца.

В сентябре 2016 года трое россиян встретились в отеле в Лозанне, где проживали участники конференции WADA, где обсуждался первый отчет канадца Ричарда Макларена о допинге в России. Как правило, кибератаки проводятся удаленно, но из-за высоких мер безопасности злоумышленники решили воспользоваться уязвимыми Wi-Fi-сетями отеля. По данным швейцарских спецслужб, Желтиков занимался логистикой и обеспечивал безопасность Моренеца и Серебрякова.