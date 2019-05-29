Бельгия передала России воевавшего за ИГ в Сирии боевика

Бельгия экстрадировала гражданина России Иммампаши Ахмадова, воевавшего за ИГ (запрещена в России) в Сирии. Об этом сообщается на сайте ФСБ.

По данным службы, в 2014 году Ахмадов транзитом через Турцию приехал в Сирию, где стал одним из боевиков запрещенной организации и участвовал в военных операциях против российских войск.

В июне 2018 года его задержали в Брюсселе на основании ориентировки со стороны России. Ахмадова поместили под экстрадиционный арест.

28 мая его отправили в Москву. Сейчас Ахмадов находится в СИЗО.