Протестующие в Гонконге начали освобождать дороги и магистрали

В одном из районов на острове Гонконг, где в последние недели проходили многотысячные акции протеста против рассмотрения поправки к закону об экстрадиции, нормализовалось движение транспорта, после того как демонстранты освободили проезжую часть на главных магистралях города. Об этом сообщает Hong Kong Free Press.

Как уточняет Straits Times, движение восстановлено в районе Адмиралти. Ситуация в центре города стала спокойной, а митинги прекратились. Несмотря на сокращающееся число протестующих, правительственный квартал в центре останется закрыт весь день в понедельник. Госслужащим разрешили не приходить в офисы.

Протесты в Гонконге продолжаются с начала июня. Митингующие выступают против законопроекта об экстрадиции в Китай. В итоге глава администрации города Кэрри Лам решила приостановить рассмотрение инициативы. По оценкам организаторов, в акциях приняли участие порядка 2 млн человек. Полиция сообщает о 338 тыс. участников.