Во время массовых протестов в Гонконге погиб активист

В Гонконге во время массовых протестов против законопроекта об экстрадиции в Китай погиб человек, сообщает Associated Press.

По данным местного издания Apple Daily, днем 15 июня мужчина в желтом плаще залез на строительные леса возле высотного комплекса Pacific Place в районе Адмиралтейства.

Активист развернул баннер, осуждающий правительство и призывающий главного секретаря администрации Гонконга Кэрри Лам уйти в отставку. Мужчина сорвался с конструкции, его доставили в больницу, где он скончался.

Крупные демонстрации в Гонконге проходят с начала лета. По оценкам организаторов, 9 июня на акцию протеста вышли около миллиона граждан, в полиции число участников оценили в 240 тыс. Активисты выступают против появления закона, согласно которому власти смогут выдавать подозреваемых материковому Китаю, Макао и Тайваню, с которыми у Гонконга сейчас нет соглашения об экстрадиции. Противники законопроекта считают, что инициатива повлияет на борющихся за права человека активистов и граждан, деятельностью которых не доволен Пекин. По мнению сторонников, он поможет в борьбе с транснациональной преступностью.