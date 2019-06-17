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Платина $900 (+11,06%) прогноз Societe Generale к 31.12.19
Alibaba $190 (+18,59%) прогноз QBF к 01.12.19
Доллар/Швейцарский франк ₣0,95 (-4,4%) прогноз JP Morgan к 10.06.20
Broadcom Limited $370 (+33,06%) прогноз Jefferies к 23.04.20
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СМИ назвали сроки введения в России цветовой маркировки продуктов

ГОСТ на маркировку продуктов питания по принципу «светофора» могут принять в России в октябре текущего года. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на Росстандарт.

По данным издания, Федеральный институт питания и биотехнологии (ФИЦ) уже подготовил окончательную версию документа. Согласно ему, цветовая маркировка на упаковке будет информировать потребителей о содержании сахара, соли и жиров в продуктах.

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Предполагается, что документ будет функционировать на территории стран, входящих в Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС). Графические предупреждения планируется размещать на упаковке или этикетке. Они будут представлять собой вертикальные полосы, каждая из которых соответствует одному из критически значимых пищевых веществ. В зависимости от содержания соли, сахара или жиров полоса должна быть окрашена в красный, желтый или зеленый цвет.

При этом, как отмечает издание, требования ГОСТа не будут распространяться на сырье и продукты с однородным составом (к примеру, шпик, сахар, сливочное масло). Кроме того, «светофором» не планируется маркировать бутылки с питьевой водой, пищевые добавки, а также специализированную продукцию, кондитерские изделия, сладкие напитки и сыры.

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Как пояснили изданию в пресс-службе Минпромторга, сейчас маркировка такого типа не предусмотрена техническим регламентом Таможенного союза «Пищевая продукция в части ее маркировки», являющимся обязательным к исполнению. Документы национальной системы стандартизации используются на добровольной основе, добавили в ведомстве.

Роспотребнадзор анонсировал запуск добровольной маркировки по типу «светофор» 1 июня 2018 года. Изначально в проекте участвовали только производители мороженого. Как ранее заявляли в ведомстве, при разработке цветных индикаторов использовались данные о среднесуточном потреблении пищевой продукции в России.

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В марте прошлого года ВЦИОМ сообщал, что 57% опрошенных россиян никогда не слышали о «Светофоре», при этом 82% от всего числа опрошенных после краткого ознакомления с идеей маркировки поддержали ее. Ориентироваться на «Светофор» при выборе продуктов были готовы 77% принявших участие в опросе.

Теги: продукты питания, маркировка, Роспотребнадзор
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