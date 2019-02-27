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ФНС поддержала идею ввести маркировку минеральной воды

Федеральная налоговая служба поддерживает идею ввести маркировку минеральной воды. Об этом заявил глава ФНС Михаил Мишустин, выступая в Совете Федерации, передает корреспондент РБК.

Он отметил, что маркировка позволяет бороться с контрафактом и идентифицировать все объекты налогообложения. «Я буквально вчера обратил внимание наших руководителей управлений, в первую очередь на Кавказе, чтобы мы провели соответствующую аналитическую работу по объемам производства и потребления минеральной воды», — сказал Мишустин.

Он указал, что вода — это «удобный продукт, чтобы скрывать его от налогообложения». Мишустин отметил, что введение маркировки поможет администрированию всех налогов, связанных с производством минеральной воды.

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«Ессентуки» попросили Минпромторг ввести маркировку минералки

По словам главы ФНС, в частности, за первый год маркировки показатель оборота меховых изделий вырос в десять раз. «Прогнозы были, что примерно продажи на 6 млрд руб., а оказалось 60 млрд руб.», － отметил Мишустин.

В октябре 2018 года компания «Холдинг Аква», которая планирует консолидировать весь выпуск «Ессентуков», попросила главу Минпромторга Дениса Мантурова провести эксперимент по маркировке товаров. На первом этапе предлагается маркировать «Ессентуки №4» и «Ессентуки №17», а в случае, если эксперимент будет удачным, включить «Ессентуки» в список обязательных для маркировки товаров. В письме Минпромторгу указывалось, что доля контрафакта на рынке лечебно-столовой и минеральной воды «катастрофически возросла».

В начале февраля стало известно, что Роспатент лишил 19 компаний права использовать название «Ессентуки» для своей продукции. Права на этот бренд лишились все заводы розлива, которые использовали для своей воды названия «Ессентуки №4» и «Ессентуки №17», хотя уже потеряли доступ к Ессентукскому месторождению.

Теги: ФНС, Ессентуки, маркировка
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