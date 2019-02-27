ФНС поддержала идею ввести маркировку минеральной воды

Федеральная налоговая служба поддерживает идею ввести маркировку минеральной воды. Об этом заявил глава ФНС Михаил Мишустин, выступая в Совете Федерации, передает корреспондент РБК.

Он отметил, что маркировка позволяет бороться с контрафактом и идентифицировать все объекты налогообложения. «Я буквально вчера обратил внимание наших руководителей управлений, в первую очередь на Кавказе, чтобы мы провели соответствующую аналитическую работу по объемам производства и потребления минеральной воды», — сказал Мишустин.

Он указал, что вода — это «удобный продукт, чтобы скрывать его от налогообложения». Мишустин отметил, что введение маркировки поможет администрированию всех налогов, связанных с производством минеральной воды.

По словам главы ФНС, в частности, за первый год маркировки показатель оборота меховых изделий вырос в десять раз. «Прогнозы были, что примерно продажи на 6 млрд руб., а оказалось 60 млрд руб.», － отметил Мишустин.