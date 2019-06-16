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Платина $900 (+11,06%) прогноз Societe Generale к 31.12.19
Alibaba $190 (+18,59%) прогноз QBF к 01.12.19
Доллар/Швейцарский франк ₣0,95 (-4,4%) прогноз JP Morgan к 10.06.20
Broadcom Limited $370 (+33,06%) прогноз Jefferies к 23.04.20
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Следователи начали проверку после гибели в Крыму биатлониста из Мурманска

Следователи начали доследственную проверку после смерти в горах Крыма несовершеннолетнего биатлониста из Мурманска. Об этом сообщается на сайте регионального ГСУ СК России.

«В настоящее время продолжается проведение следственных действий и проверочных мероприятий, направленных на полное установление всех обстоятельств и причин произошедшего», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в субботу, 15 июня, группа мурманских спортсменов тренировалась в горной местности в районе села Рыбачье городского округа Алушта. Однако после тренировки на базу отдыха не вернулся юноша 2001 года рождения.

Вначале следователи осмотрели комнату пропавшего спортсмена и маршрут, по которому он передвигался во время тренировки. Были опрошены другие спортсмены, тренер и работники базы отдыха. Позднее к поискам были привлечены спасатели и волонтеры. Спустя сутки, 16 июня, был обнаружен труп молодого человека на местности, прилегающей к маршруту тренировки.

Президент Федерации биатлона Мурманской области Сергей Педько сообщил «РИА Новости», что погибший — член юношеской сборной России по биатлону Артемий Хасанкаев.

В пресс-службе правительства региона уточнили ТАСС, что власти Мурманской области окажут всю необходимую помощь семье погибшего спортсмена. Источник ТАСС в силовых структурах полуострова добавил, что вероятной причиной смерти Хасанкаева стала остановка сердца.

Теги: следователи, проверка, Крым, Мурманск, биатлон, спортсмен, смерть
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