Спортсмен из Мурманска погиб в горах Крыма

В горах Крыма погиб спортсмен из Мурманска, ведется расследование произошедшего. Об этом говорится в сообщении МЧС по Республике Крым, сообщает Крымское информационное агентство.

В субботу, 15 июня, группа мурманских спортсменов отправилась на утреннюю пробежку. После нее на базу отдыха, расположенную в районе поселка Рыбачье в городском округе Алушта не вернулся молодой человек 2001 года рождения.

Накануне спасатели вели поиски в горах и в акватории около поселка, после чего приостановили их до утра. «К сожалению, пострадавший был обнаружен без признаков жизни», — говорится в сообщении МЧС.

В начале июня турист упал с канатной дороги в поселке Домбай в Карачаево-Черкесии. В результате он погиб. В региональном главке МЧС отмечали, что перед падением мужчине стало плохо.