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Alibaba $190 (+18,59%) прогноз QBF к 01.12.19
Доллар/Швейцарский франк ₣0,95 (-4,4%) прогноз JP Morgan к 10.06.20
Broadcom Limited $370 (+33,06%) прогноз Jefferies к 23.04.20
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Спортсмен из Мурманска погиб в горах Крыма

В горах Крыма погиб спортсмен из Мурманска, ведется расследование произошедшего. Об этом говорится в сообщении МЧС по Республике Крым, сообщает Крымское информационное агентство.

В субботу, 15 июня, группа мурманских спортсменов отправилась на утреннюю пробежку. После нее на базу отдыха, расположенную в районе поселка Рыбачье в городском округе Алушта не вернулся молодой человек 2001 года рождения.

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Накануне спасатели вели поиски в горах и в акватории около поселка, после чего приостановили их до утра. «К сожалению, пострадавший был обнаружен без признаков жизни», — говорится в сообщении МЧС.

В начале июня турист упал с канатной дороги в поселке Домбай в Карачаево-Черкесии. В результате он погиб. В региональном главке МЧС отмечали, что перед падением мужчине стало плохо.

Теги: Крым, Мурманск, спортсмен
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