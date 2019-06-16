В Сети появилось видео боя двух советских танков в Ливии

В Сети появилось видео боя двух советских танков в Ливии

В Сети появилось видео боя двух советских танков в ходе вооруженных столкновений между правительственными силами Ливии и Ливийской национальной армии. Ролик опубликовало видеоагентство Ruptly.

Бой двух советских танков в Ливии (Видео: Ruptly / YouTube)

На кадрах видно, что советский танк Т-55, принадлежащий правительственным войскам, успешно подбил танк противника аналогичного типа. После попадания снаряда танк загорелся — на видео можно наблюдать черный дым. При этом люк подбитого танка оказался открыт.

Ливийская национальная армия под руководством фельдмаршала Халифа Хафтара 4 апреля начала наступление на Триполи, которую контролирует признаваемое ООН правительство национального единства (ПНЕ) во главе с премьером Фаизом Сараджем. Фельдмаршал объяснял свои действия борьбой с «террористами», которые занимают город.