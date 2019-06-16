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Платина $900 (+11,06%) прогноз Societe Generale к 31.12.19
Alibaba $190 (+18,59%) прогноз QBF к 01.12.19
Доллар/Швейцарский франк ₣0,95 (-4,4%) прогноз JP Morgan к 10.06.20
Broadcom Limited $370 (+33,06%) прогноз Jefferies к 23.04.20
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Преследование Ивана Голунова ,  
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Голунов не пришел на акцию в поддержку прав журналистов

Корреспондент «Медузы» Иван Голунов, которого задержали по подозрению в сбыте наркотиков и через пять суток признали невиновным, не пришел на митинг в поддержку журналистов на проспекте Академика Сахарова. Об этом ТАСС рассказал один из организаторов акции, председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев.

Он предположил, что его адвокаты не советуют ему появляться на подобных мероприятиях. «Говорят, что адвокаты не советуют...», — сказал Соловьев.

Накануне Соловьев пригласил журналиста сходить на митинг 16 июня. Он отмечал, что Голунов стал символом борьбы за права журналистов и он мог бы рассказать о том, как пережил эти дни, пока был задержан.

Согласованный митинг 16 июня изначально планировался в поддержку Голунова. Власти утвердили его 11 июня, когда корреспондента признали невиновным и освободили из-под домашнего ареста. В итоге организаторы решили посвятить его правам всех журналистов и проводили под лозунгом «Закон и справедливость для всех».

Общество
Мэрия согласовала митинг в поддержку Голунова 23 июня

Организаторами митинга стали председатель Союза журналистов Москвы Павел Гусев, председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев и член СПЧ Екатерина Винокурова. Основной идеей акции называли требование дать журналистам «возможность совершать свои профессиональные действия».

Политика
Голунов объяснил решение не пойти на митинг в свою поддержку

В День России в Москве прошла несогласованная акция в поддержку Голунова. В результате которой, по оценкам полиции, задержали более 200 человек, по данным «ОВД-Инфо», число задержанных было около 500. Главред «Медузы» Иван Колпаков призывал отказаться от участия в несогласованном митинге и собраться позже. Голунов объяснил, что не пошел на эту акцию, так как не хотел «подставлять людей» и провоцировать задержания.

Журналиста задержали в Москве 6 июня по подозрению в попытке сбыта и производства наркотиков. Никулинский суд Москвы поместил его под домашний арест 8 июня. С просьбой освободить Голунова обратились многие журналисты и известные люди, в его поддержку также проходили многочисленные пикеты. Позже с Голунова сняли все обвинения, его отпустили из-под домашнего ареста.

Также глава МВД Владимир Колокольцев обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой отправить в отставку двух генералов из-за уголовного дела: главу управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД Москвы генерал-майора Юрия Девяткина и руководителя управления внутренних дел по Западному административному округу столицы генерал-майора Андрея Пучкова. Позже Путин удовлетворил ходатайство министра.

Теги: Иван Голунов, митинг, Владимир Соловьев, Союз журналистов России
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