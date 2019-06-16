Голунов не пришел на акцию в поддержку прав журналистов

Корреспондент «Медузы» Иван Голунов, которого задержали по подозрению в сбыте наркотиков и через пять суток признали невиновным, не пришел на митинг в поддержку журналистов на проспекте Академика Сахарова. Об этом ТАСС рассказал один из организаторов акции, председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев.

Он предположил, что его адвокаты не советуют ему появляться на подобных мероприятиях. «Говорят, что адвокаты не советуют...», — сказал Соловьев.

Накануне Соловьев пригласил журналиста сходить на митинг 16 июня. Он отмечал, что Голунов стал символом борьбы за права журналистов и он мог бы рассказать о том, как пережил эти дни, пока был задержан.

Согласованный митинг 16 июня изначально планировался в поддержку Голунова. Власти утвердили его 11 июня, когда корреспондента признали невиновным и освободили из-под домашнего ареста. В итоге организаторы решили посвятить его правам всех журналистов и проводили под лозунгом «Закон и справедливость для всех».



Организаторами митинга стали председатель Союза журналистов Москвы Павел Гусев, председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев и член СПЧ Екатерина Винокурова. Основной идеей акции называли требование дать журналистам «возможность совершать свои профессиональные действия».