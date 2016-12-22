Мужчина погиб после удара молнии на Эльбрусе

В результате удара молнии на горе Эльбрус в Кабардино-Балкарской Республике один человек погиб, еще один пострадал, сообщается на сайте регионального Главного управления МЧС.

В ведомстве рассказали, что информация об инциденте поступила в 16:55 мск. «На высоте 4300 и 4200 м, гора Эльбрус, ударила молния (электрический искровой разряд), в результате чего пострадали два человека, один в тяжелом состоянии, другой — средней тяжести», — заявили в МЧС.

Спустя два часа спасатели нашли пострадавших. Женщину из Брянска госпитализировали в поселке Эльбрус, а мужчина скончался в ходе транспортировки. Для их поисков привлекали шесть человек и одну единицу техники.

10 августа из-за плохой погоды на Эльбрусе заблудилась группа из 12 туристов из Москвы. Позже один из них попал в трещину на леднике на высоте 4,2 тыс. м.