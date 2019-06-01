В горах Карачаево-Черкесии турист погиб при падении с канатной дороги

В горах Карачаево-Черкесии турист погиб при падении с канатной дороги

В поселке Домбай в Карачаево-Черкесии турист упал с канатной дороги и погиб, сообщает управление МЧС по республике.

Инцидент произошел утром 1 июня. По предварительным данным ведомства, перед падением мужчине стало плохо.

К месту происшествия выдвинулись семеро спасателей поисково-спасательного отряда МЧС. Тело туриста транспортировали в поселок и передали сотрудникам правоохранительных органов.

5 мая на Эльбрусе погиб украинский турист. Как сообщило следствие, мужчине стало плохо во время восхождения на вершину. СК начал проверку по факту произошедшего.