На Камчатке при восхождении на вулкан погиб японский альпинист

На Камчатке при восхождении на вулкан погиб японский альпинист

В Усть-Камчатском районе Камчатского края японский альпинист погиб при восхождении на вулкан Камень. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замглавы правительства региона Сергея Хабарова.

По его словам, информация о гибели альпиниста поступила 17 мая в 22:00 по местному времени (13:00 мск). Он отметил, что альпинист погиб при восхождении в группе туристов из Японии. «Они шли по одному из наиболее сложных маршрутов, и он сорвался», — рассказал Хабаров.

Чиновник также сообщил, что на место происшествия вылетел вертолет. Как уточнил Хабаров, работать вертолету придется практически на предельной для него высоте — 3300 м. При этом он выразил уверенность, что подготовленные летчики справятся с задачей.

Потухший вулкан Камень расположен в Восточном вулканическом поясе Камчатки. Его высота составляет 4584 м. Он является вторым по высоте вулканом Камчатки после Ключевской сопки.