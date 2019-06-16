Трамп назвал мэра Лондона «катастрофой»

Президент США Дональд Трамп в своем Twitter назвал мэра Лондона Садика Хана «катастрофой» и заявил, что «дальше будет только хуже». По его мнению, город нуждается в новом мэре «как можно скорее».

Так американский лидер отреагировал на публикацию британской журналистки Кэти Хопкинс о том, что за сутки в Лондоне были убиты три человека, еще три ранены.

В начале июня Трамп назвал работу Хана ужасной и посоветовал ему «сфокусировать внимание на преступности». Это заявление было сделано после того, как мэр Лондона высказался против визита президента США в Великобританию. В интервью Sky News Хан отметил, что Лондон и Вашингтон должны иметь хорошие отношения, но многое в политике Трампа противоречит ценностям Великобритании.

Визит Трампа в Великобританию прошел 3-5 июня. Американского президента в Букингемском дворце приняла королева Елизавета II, также он вместе с британским премьером Терезой Мэй поучаствовал в круглом столе с бизнесменами двух стран и провел с ней переговоры в резиденции на Даунинг-стрит.