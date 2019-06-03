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BRENT $66 (-2,29%) прогноз BNP Paribas к 30.06.20
ОГК-2 ₽0,5 (+9,91%) прогноз Финам к 20.05.20 Купить
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Как проходит визит Дональда Трампа в Великобританию. Фоторепортаж

3 июня президент США Дональд Трамп прибыл в Великобританию. Вместе с ним приехали члены его семьи. Визит продлится до 5 июня. Как проходит визит — в фоторепортаже РБК
Фото: Victoria Jones / Pool via Reuters

Дональд Трамп и его жена Мелания прибыли к Букингемскому дворцу на вертолете

Фото: Toby Melville / Reuters
Слева направо: Мелания и Дональд Трамп, принц Чарльз и его жена Камилла
Фото: Toby Melville / Reuters

Трамп принял участие в смотре почетного караула

Фото: Victoria Jones / WPA Pool / Getty Images
Гостя поприветствовала королева Елизавета II, главы США и Великобритании уже встречались в прошлом году
Фото: Toby Melville / Reuters

В ходе своего визита Трамп примет участие в мероприятиях, приуроченных к 75-летию операции в Нормандии

Фото: Simon Dawson / Reuters
Президента США встретили салютом
Фото: Carlos Barria / Reuters

Вместе с президентом США в Великобританию прибыла его дочь Иванка Трамп (в центре) с мужем Джаредом Кушнером

Фото: Simon Dawson / Reuters
Ранее сообщалось, что с президентом и членами его семьи не встретится герцогиня Сассекская Меган, которая недавно стала матерью и остается дома с сыном
Советник Дональда Трампа Келлиэнн Конуэй
(Фото: Simon Dawson / Reuters)

Визит президента США в Великобританию продлится до 5 июня. Помимо празднования годовщины высадки в Нормандии у Трампа запланирована встреча с премьер-министром страны Терезой Мэй

Автор: Анастасия Антипова
Теги: мультимедиа, Дональд Трамп, Елизавета II
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