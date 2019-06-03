Политика , 17:09
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Как проходит визит Дональда Трампа в Великобританию. Фоторепортаж
3 июня президент США Дональд Трамп прибыл в Великобританию. Вместе с ним приехали члены его семьи. Визит продлится до 5 июня. Как проходит визит — в фоторепортаже РБК
Дональд Трамп и его жена Мелания прибыли к Букингемскому дворцу на вертолете
Слева направо: Мелания и Дональд Трамп, принц Чарльз и его жена Камилла
Трамп принял участие в смотре почетного караула
Гостя поприветствовала королева Елизавета II, главы США и Великобритании уже встречались в прошлом году
В ходе своего визита Трамп примет участие в мероприятиях, приуроченных к 75-летию операции в Нормандии
Президента США встретили салютом
Вместе с президентом США в Великобританию прибыла его дочь Иванка Трамп (в центре) с мужем Джаредом Кушнером
Ранее сообщалось, что с президентом и членами его семьи не встретится герцогиня Сассекская Меган, которая недавно стала матерью и остается дома с сыном
Визит президента США в Великобританию продлится до 5 июня. Помимо празднования годовщины высадки в Нормандии у Трампа запланирована встреча с премьер-министром страны Терезой Мэй